وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"ممتازة".

وعُقد اجتماع ترامب ونتنياهو - وهو الاجتماع السابع بينهما منذ عودة ترامب إلى منصبه- بشكل غير معتاد خلف أبواب مغلقة تماماً. واستمر الاجتماع قرابة ثلاث ساعات، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقال نتنياهو إن "شروط ترامب يمكن أن تؤدي إلى اتفاق جيد مع إيران لكنني أشك أصلا في إمكانية التوصل إليه"، بحسب ما نقلته قناة سكاي نيوز عربية.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إذا تم التوصل إلى اتفاق مع إيران فيجب أن يشمل المكونات المهمة بالنسبة إسرائيل وللمجتمع الدولي".

وأضاف أن هذه العناصر تشمل البرنامج النووي لإيران وصواريخها الباليستية والجماعات التي تعمل بالوكالة عنها.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء، عبر نتنياهو أيضًا عن أمله في أن تسهم جهود ترامب في تهيئة الظروف للتوصل إلى اتفاق مع إيران.

وفي وقت سابق، أفادت "سي إن إن" بأن ترامب أبلغ نتنياهو في اجتماع، أمس الأربعاء، أنه سيواصل السعي إلى التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران، على الرغم من الشكوك داخل حكومة نتنياهو تجاه جهود ترامب في إبرام الصفقات.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف ترامب الاجتماع بأنه "جيد جداً"، وقال إنه وجّه رسالة واضحة إلى رئيس وزراء إسرائيل، بينما أشار أيضاً إلى نتيجة غير حاسمة إلى حد ما للمحادثات.