قيادة سنتكوم: الانسحاب من قاعدة التنف السورية ضمن عملية انتقال مدروسة

أكدت وزارة الدفاع السورية والقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الخميس، انسحاب الجيش الأمريكي من قاعدة التنف السورية الاستراتيجية، الواقعة على الحدود مع الأردن والعراق.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن "الانسحاب المنظم" جاء "ضمن عملية انتقال مدروسة ومبنية على الظروف."

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية إن "القوات الأمريكية ستظل جاهزة للرد على أي تهديدات تنشأ من تنظيم داعش في المنطقة، في الوقت الذي ندعم جهود الشركاء الرامية إلى منع عودة نشاط التنظيم الإرهابي."

وأضاف أن "الحفاظ على الضغط على تنظيم (داعش) ضروري لحماية الأراضي الأمريكية وتعزيز الأمن الإقليمي."

وقالت وزارة الدفاع السورية إنه "من خلال التنسيق بين الجانب السوري والجانب الأمريكي، تولت وحدات الجيش العربي السوري السيطرة قاعدة التنف، وقامت بتأمين القاعدة ومحيطها، وبدأت في الانتشار على طول الحدود السورية –العراقية – الأردنية في صحراء التنف."