حكومة اليمن تتهم الحوثيين بتقويض فرص التقدم لتحقيق السلام

اتهم رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني اليوم الخميس، جماعة الحوثي، بتقويض فرص التقدم لتحقيق السلام في البلاد.

وقال الزنداني، خلال لقائه في الرياض وفدا من المعهد الأوروبي للسلام برئاسة السفير هشام يوسف، إن "الحكومة تعاطت مع مسار السلام بمرونة ومسئولية وطنية، غير أن تعنت مليشيا الحوثي وتنصلها المتكرر من الالتزامات والاتفاقات قوض فرص التقدم لتحقيق السلام" وفق بيان لمجلس الوزراء اليمني.

وأضاف الزنداني "أن المتغيرات العسكرية والاقتصادية الأخيرة أضعفت موقف مليشيا الحوثي وكشفت هشاشة مشروعها، مشددا على أن أي مفاوضات قادمة يجب أن تنطلق من مرجعيات واضحة وغير قابلة للتأويل، وعلى قاعدة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب".

واعتبر أن "توحيد القوى الوطنية المناهضة للمليشيا الحوثية عزز من تماسك الجبهة الداخلية، ومنح الحكومة موقعا تفاوضيا أقوى وأكثر اتساقا في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة".

كما شدد على أن "السلام المستدام لا يمكن أن يقوم على تفاهمات هشة أو ترتيبات تتجاوز الدولة".

وذكر الزنداني أن أولويات الحكومة الجديدة تتمثل في "العمل على تمكين مؤسسات الدولة وتوحيد القرار العسكري والأمني، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وتعزيز الشفافية، وتفعيل أجهزة الرقابة، باعتبار ذلك أساسا ضروريا لتهيئة البيئة الملائمة لأي تسوية سياسية عادلة ومستدامة".

يأتي ذلك مع اختتام المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج اليوم الخميس، زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض، عقد خلالها مباحثات متعددة حول سبل حل أزمة اليمن.

ويواجه اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم جراء تداعيات الحرب المستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ نحو 11 عاما، وسط مساع أممية ودولية مستمرة لحل النزاع بشكل سلمي.