 لأول مرة.. روسيا تصدّر مقاتلتها من الجيل الخامس سوخوي 57
الخميس 20 نوفمبر 2025 1:38 م القاهرة
لأول مرة.. روسيا تصدّر مقاتلتها من الجيل الخامس سوخوي 57

موسكو - الأناضول
نشر في: الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 - 12:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 - 12:15 م

• لم تكشف عن هوية البلد المستورد، لكن الصحافة الروسية رجحت أن تكون الجزائر

أعلنت روسيا، الثلاثاء، تصديرها لأول مرة مقاتلتها من الجيل الخامس "سوخوي 57"، إلى دولة لم تكشف عن اسمها.

ونقلت القناة الحكومية الروسية عن مدير عام شركة الطائرات المتحدة فاديم باديها، المصنعة للمقاتلة "سوخوي 57"، قوله إن عملية التصدير تمت بالفعل.

وأضاف: "عميلنا وشريكنا الأجنبي استورد مقاتلتين اثنتين من طراز سوخوي 57، وبدأ باستخدامهما لأغراض حربية".

"باديها" أوضح أن المقاتلة الروسية تؤدي مهامها وقدراتها على أفضل نحو، وأن العميل المستورد ممتن من هذا الأمر.

ولم يكشف عن هوية الدولة المستوردة، إلا أن تقارير صحفية روسية أفادت بأنه من المرجح أن يكون البلد المعني هي الجزائر.

وطورت روسيا "سوخوي 57" لتكون مقاتلة من الجيل الخامس لقواتها الجوية، وتبرز بقدراتها المتعلقة بمدى الطيران والسرعة والقدرة على المناورة.

وتتميز "سوخوي 57" بقدرتها على الطيران أسرع من الصوت دون استخدام حارق مساعد، والإقلاع والهبوط قصير المدى، إلى جانب امتلاكها تقنيات التخفي عن الرادارات وقدرتها الفائقة على المناورة.

