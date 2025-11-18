 المندوبية الدائمة لفلسطين بالجامعة العربية تؤكد دور المرأة الفلسطينية في الصمود - بوابة الشروق
المندوبية الدائمة لفلسطين بالجامعة العربية تؤكد دور المرأة الفلسطينية في الصمود

ليلى محمد
نشر في: الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 - 9:39 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 - 9:39 ص

شاركت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين بالجامعة العربية، في مؤتمر منظمة تنمية المرأة (WDDO) والإطلاق الرسمي لتقريرها الرائد حول المرأة الفلسطينية، الذي انطلقت أعماله بدعوة من الوفد الدائم للسعودية لدى جامعة الدول العربية، وبمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وخلال مشاركتها عن المندوبية، توجهت المستشار أول جمانة الغول، مسؤول ملف شؤون المرأة بالمندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، بتحية فخر واعتزاز إلى المرأة الفلسطينية في مختلف أماكن وجودها، مؤكدة أنها ما زالت عنوان الصمود والكرامة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت إن المرأة في قطاع غزة تصنع الحياة رغم الحصار والعدوان، والمرأة في الضفة الغربية تتحدى الاستيطان وعنف المستوطنين، وفي القدس تدافع عن هويتها في وجه الأسرلة والاقتلاع، فيما تواصل اللاجئات الفلسطينيات في مخيمات الشتات حمل مفاتيح العودة والأمل.

وأكدت الغول أن كل امرأة فلسطينية انتصرت بإيمانها بقضية شعبها وصمودها وتضحياتها وحبها للوطن، حيث تقف في مقدمة الصفوف لحماية عائلتها، وتداوي الجراح، وتُعيد الحياة من بين الركام.

