باكستان: القوات الأمنية تقتل 15 إرهابيا تدعمهم الهند

قالت إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأمنية قتلت ما لا يقل عن 15 إرهابيا، بينهم زعيم شبكة على صلة بتنظيم فتنة الخوارج الذي يعمل بالوكالة لصالح الهند، في عمليتين منفصلتين اعتمدتا على معلومات استخباراتية في إقليم خيبر بختونخوا.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن الجناح الإعلامي للجيش القول في بيان إن العمليات تمت يومي 8 و9 نوفمبر الجاري ضد إرهابيين مدعومين من الهند، وفق قولها.

وقالت إدارة العلاقات العامة في بيان إنه بعد ورود معلومات بوجود أفراد من تنظيم فتنة الخوارج، نفذت القوات الأمنية عملية بناء على معلومات استخباراتية في منطقة كولاشي العامة في مدينة ديرة إسماعيل خان، مضيفة أنه أثناء تنفيذ العملية تم قتل 10 إرهابيين بينهم زعيم الشبكة علام محسود.

وأضاف البيان أنه تم تحييد 5 إرهابيين آخرين بنجاح في عملية أخرى تم تنفيذها في داتا خيل بمنطقة وزيرستان الشمالية.

على جانب آخر، لقي انتحاري حتفه بعدما فجر نفسه بالقرب من مركز شرطة في منطقة بانو. ولم ترد تقارير حول وقوع خسائر بشرية أخرى، حسبما قالت الشرطة اليوم الثلاثاء.