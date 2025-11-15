الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي في الخليل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الإبراهيمي في الخليل منذ عصر أمس الجمعة، أمام المصلين المسلمين بحجة الأعياد اليهودية.

يأتي ذلك وسط مساعي وتهديدات الاحتلال للسيطرة الكاملة على بقية أجزاء المسجد الإبراهيمي وتحويله لكنيس يهودي، بحسب وكالة صفا.

وكان عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف "تسفي سوكوت" من حزب "الصهيونية الدينية" تقدم بمشروع قانون جديد، يدعو إلى تطبيق "السيادة الإسرائيلية" على المسجد الإبراهيمي، وتطبيق القانون الإسرائيلي؛ والاختصاص والإدارة على المسجد بأكمله.

وينص المشروع الذي وقع عليه العشرات من أعضاء الكنيست من ائتلاف بنيامين نتنياهو، إلى إنشاء إدارة مخصصة للترميم وتسهيل الوصول، ونقل الاختصاص إلى مجلس مستوطنة "كريات أربع".