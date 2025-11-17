رئيس صندوق التنمية الحضرية: حديقة تلال الفسطاط هدية الدولة للمصريين

علق المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، عملية بناء حديقة تلال الفسطاط، قائلًا: "من أسوأ مكان بالقاهرة إلى أجمل مكان في الشرق الأوسط".

وأضاف في مداخلة هاتفية على برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن افتتاح الحديقة التجريبي ضمن فعاليات مهرجان الفسطاط الشتوي، يؤكد قدرة مصر على مواجهة التحديات وتحويلها لفرصٍ استثمارية عالية، معلقًا: "بنعمل من الفسيخ شربات".

وأوضح أن المنطقة كانت مخصصة لجمع ركام حرائق القاهرة المتتابعة بمرور العصور، ثم تحولت رسميًا لمكب النفايات العمومي لمحافظة القاهرة، قبل تطوير المنطقة لتصبح حديقة تلال الفسطاط هدية الدولة للمصريين.

وكشف عن التعاون بين صندوق التنمية الحضرية، ووزارتي الشباب والرياضة، والثقافة، لتنظيم فعاليات نهارية للمواطنين خلال شهر ديسمبر، موضحًا أن منطقة المهرجان والحديقة الثقافية متاحة حاليًا للزوار.

وذكر أن الافتتاح الرسمي سيتم في مطلع 2026 مضيفًا أنها أصبحت من أكبر الحدائق العالمية.

واختتم قائلًا: "الناس بتقول قلعوا شجرة.. وإحنا زرعنا 500 فدان".

ويذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن أن حديقة تلال الفسطاط ستفتتح خلال الشهرين المقبلين مع بداية 2026 ، ضمن فعاليات مهرجان الفسطاط الشتوي، مشيرًا إلى كونها أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، بعد أن كانت منطقة عشوائية.