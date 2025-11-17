شهدت أسواق الطيور بمحافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، انخفاضًا في أسعار الدواجن، إذ وصل سعر الدجاج الأبيض إلى 70 جنيهًا للكيلو.

ورصدت جريدة "الشروق"، خلال جولة ميدانية بسوق الطيور في منطقة المنشية بوسط المدينة، انخفاضًا في أسعار بعض الدواجن.

وقال أحمد عاطف، أحد تجار السوق، إن أسواق الطيور تشهد انخفاضًا، موضحًا أن أسعار الدجاج الأبيض يتراوح حاليًا بين 65 و70 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر الدجاج الأحمر "البلدي" 95 جنيهًا للكيلو، والفيومي البلدي 125 جنيهًا، كما بلغ سعر كيلو البانيه ما بين 160 إلى 180 جنيهًا، والأوراك من 65 إلى 75 جنيهًا، فيما استقر سعر الكبد والقوانص عند 75 جنيهًا للكيلو.

وأشار عاطف، إلى أن سعر البط السوداني بلغ نحو 135 جنيهًا للكيلو حسب النوع، بينما تراوح سعر زوج الحمام بين 180 و220 جنيهًا، وسجل الأرنب البلدي 155 جنيهًا للكيلو.

وفيما يخص أسعار البيض، أوضح عاطف، أن هناك ارتفاعًا إذ وصلت كرتونة البيض الأحمر إلى 125 جنيهًا، والبيض الأبيض إلى 120 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 110 جنيهات.