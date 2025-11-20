أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة الأسرى من قطاع غزة، ورأى أن خطته، التي صوّت مجلس الأمن الدولي لصالح اعتمادها، ستقود لـ"السلام والازدهار"، وذلك في أول تعليق له على التصويت.

وفي أول تعليق لنتنياهو على تصويت مجلس الأمن، قال في بيان نشره حسابه عبر منصة "إكس"، إنهم يشيدون "بالرئيس دونالد ترامب وفريقه الدؤوب والمتفاني. لقد ساهمت شجاعة وتضحيات جنودنا الشجعان، إلى جانب الجهود الدبلوماسية للرئيس ترامب، في إعادة جميع الرهائن الأحياء ومعظم الموتى إلى ديارهم"، بحسب ما نقلته شبكة سي إن إن الأمريكية.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيانه: "يؤيد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشكل كامل خطة الرئيس ترامب المكونة من عشرين نقطة، وتعيين مجلس السلام الذي سيرأسه الرئيس ترامب".

وزعم نتنياهو: "نحن نؤمن بأن خطة الرئيس ترامب ستؤدي إلى السلام والازدهار لأنها تصر على إنهاء القدرات العسكرية بشكل كامل ونزع السلاح وإزالة التطرف من غزة".

وتابع: "وفاءً لرؤية الرئيس ترامب، سيؤدي هذا إلى مزيد من التكامل بين إسرائيل وجيرانها، بالإضافة إلى توسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم. وستساهم قيادة الرئيس ترامب الرائدة في قيادة المنطقة إلى السلام والازدهار، وإلى تحالف دائم مع الولايات المتحدة".

وأضاف نتنياهو أنه "بالتعاون مع الولايات المتحدة والدول الأخرى الموقعة على خطة الرئيس ترامب، نتوقع استعادة جميع الرهائن الموتى دون تأخير. وبدء عملية نزع السلاح في قطاع غزة وإنهاء حكم حماس في غزة وفقًا لتصريحات الرئيس ترامب وسفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة".

واختتم نتنياهو: "إسرائيل تمد يدها بالسلام والازدهار لجميع جيراننا، وتدعوهم إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، والانضمام إلينا في طرد حماس وأنصارها من المنطقة".