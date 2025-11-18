قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد بدءًا من اليوم ارتفاعات تدريجية في قيم درجات الحرارة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع القناة الأولى، الثلاثاء، أن ارتفاع اليوم قد يكون طفيفًا عن الأيام الماضية بما يتراوح بين درجة ودرجتين، لكنها أشارت إلى ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًّا على مدار الأيام المقبلة.

وذكرت أن ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة ستكون يوم الجمعة والسبت المقبلين، وصولًا إلى تجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وأرجعت هذه الحالة الجوية، إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية تكون مرتفعة في قيم درجات حرارتها.

ونوهت بأن البلاد ستتعرض كذلك خلال الأيام المقبلة لامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يجعل الأجواء مشمسة مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأكدت أن كل هذه العوامل تساعد على حدوث ارتفاع في قيم درجات الحرارة، فيما تسجل العظمى اليوم على القاهرة الكبرى بين 26 و27 درجة مئوية.