محامي الشيخ عكرمة صبري: التهم الموجهة له مفبركة وجزء من ملاحقته سياسيا

قال المحامي خالد زبارقة، الثلاثاء، إن المحكمة الإسرائيلية التي ستلتئم ظهر اليوم للنظر في لائحة الاتهام الموجهة ضد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري ستكون "إجرائية"، مؤكدا أنها "تندرج ضمن ملاحقة سياسية ممنهجة".

وفي حديث للأناضول أضاف زبارقة وهو محامي الشيخ عكرمة: "سيتم في جلسة محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس اليوم قراءة لائحة الاتهام، ونحن سنطلب من المحكمة مزيدا من الأدلة التي نعتقد أنها ضرورة من أجل تفنيد لائحة الاتهام هذه".

وتابع: "سنأخذ لائحة الاتهام ولن نرد عليها مباشرة، وسنطلب من المحكمة موعدا آخر من أجل الرد على ما جاء فيها، وبالتالي هي جلسة إجرائية أكثر منها جوهرية".

واعتبر زبارقة أن "لائحة الاتهام تمثل امتدادًا لسياسات الاحتلال في الملاحقة السياسية العنصرية ضد الشيخ صبري وشخصيات مقدسية أخرى، بهدف تقييد دورهم والتأثير على خطاباتهم".

وأوضح أن الشيخ صبري "يتعرض منذ سنوات لسلسلة من الإجراءات العقابية، بما فيها منعه من السفر ومن دخول المسجد الأقصى والخطابة فيه، وقرارا بهدم المبنى الذي كان يقيم في إحدى شققه، إضافة لمنعه من التواصل مع شخصيات فلسطينية".

وأضاف: "كما يتعرض الشيخ للتضييق الدائم من قبل السلطات الإسرائيلية، إضتلة لحملة تحريضية شرسة من مجموعات يمينية متطرفة دعت بشكل صريح لاستهدافه واغتياله".

وتابع زبارقة: "رغم تقديمنا أدلة واضحة للنيابة العامة حول هذه التهديدات، إلا أنها لم تحرك ساكنا"، مؤكدا أن الملاحقة التي يتعرض لها الشيخ "سياسية مفبركة لرجل دين يبلغ من العمر 87 عاما وليست قانونية".

وقال: "الشيخ صبري هو رمز ديني عالمي، فهو رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، وهو خطيب المسجد الأقصى، وعضو مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس وكان لسنوات طويلة مفتي القدس والديار الفلسطينية".​​​​​​​