ينطلق مهرجان الشوكولاته، الخميس المقبل بساقية عبد المنعم الصاوي ويستمر حتى 30 نوفمبر الجاري.

ويُعد المهرجان من أهم المناسبات السنوية التي تقيمها الساقية، إذ يواكب إنطلاق ساقية عبد المنعم الصاوي عام 2003، ويهدف المهرجان إلى توظيف جاذبية الشوكولاته للصغار ليكتشفوا أن مذاق الفن والإبداع لا يقل حلاوة عن مذاق الشوكولاته.

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات الجاذبة للأطفال والأسرة ومنها مسرحية عرائس الماريونيت "متحف الشوكولاتة" تأليف وإخراج محمد عبد المنعم الصاوي مؤسس الساقية، وورشة عمل فنية لصناعة شخصية "شيكو" بطل عرض مسرحية العرائس، إلى جانب عروض الأكروبات وفقرة حكي، وسوق الشوكولاتة.

وتقيم الساقية حفلات صباحية للرحلات المدرسية، كما تستقبل الجمهور مساءً في عطلات نهاية الأسبوع ليستمتعوا بفاعليات المهرجان.