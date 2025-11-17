 كاف يعتمد ملعب برج العرب لاستضافة المباريات - بوابة الشروق
الإثنين 17 نوفمبر 2025 3:14 م
أحمد زاهر
نشر في: الإثنين 17 نوفمبر 2025 - 3:06 م | آخر تحديث: الإثنين 17 نوفمبر 2025 - 3:06 م

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) رسميًا على عودة استاد برج العرب بالإسكندرية لاستضافة المباريات الأفريقية والدولية خلال الفترة المقبلة.
وجاء في الخطاب المرسل من الكاف إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد زيارة لجنة مشتركة من الكاف والاتحاد المصري، الموافقة على استضافة الاستاد مباريات الفئة الثالثة، بعد التأكد من استيفائه لكافة المتطلبات والاشتراطات التنظيمية والفنية.
ويُعد استاد برج العرب الملعب المعتاد للفريق المصري لخوض مبارياته أمام الفرق الجماهيرية المصرية منذ سنوات، كما حدث الموسم الماضي عندما واجه الزمالك ضمن المجموعة نفسها في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وجاء ترتيب المجموعة الرابعة في الكونفدرالية كالتالي: المصري، الزمالك، كايزرتشيفز، وزيسكو.


