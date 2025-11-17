اتفاق فرنسي أوكراني لتزويد كييف بـ100 مقاتلة رافال

وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، مذكرة "إعلان نوايا" مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تتضمن شراء كييف 100 مقاتلة من طراز "رافال" الفرنسية، خلال الأعوام المقبلة.

يأتي ذلك خلال لقائهما في قاعدة "فيلاكوباي" الجوية القريبة من العاصمة باريس، التي وصلها زيلينسكي في زيارة رسمية هي الـ9 له إلى هذا البلد، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وتتضمن مذكرة "إعلان النوايا" شراء أوكرانيا معدات دفاعية عسكرية من فرنسا خلال السنوات المقبلة.

ونقلت الصحافة الفرنسية عن مصادر في قصر الإليزيه، أن المذكرة تتضمن شراء كييف خلال السنوات الـ10 المقبلة، نحو 100 مقاتلة من طراز "رافال"، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي من الجيل الجديد "SAMP-T" التي لا تزال قيد التطوير، وأنظمة الرادار والطائرات المسيرة.

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال ماكرون في منشور عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "إنه يوم عظيم".

ومنذ 24 فبراير 2022، بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، وتشترط روسيا تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.