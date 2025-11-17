القسام تعلن تسليم جثة أسير إسرائيلي للصليب الأحمر اليوم

أعلنت كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، أنها ستسلم جثة جديدة لأسير إسرائيلي محتجز لديها في قطاع غزة، ضمن صفقة تبادل الأسرى.

وقالت الكتائب في بيان: "سنسلم جثة أسير إسرائيلي لفريق من الصليب الأحمر"، وهو الجهة المخوَّلة بنقلها إلى إسرائيل، وفق ما ذكرت وكالة معا الفلسطينية.

وكانت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي، قد شهدت تسليم كتائب القسام وسرايا القدس 25 جثة أسير إسرائيلي من أصل 28، إلى جانب 20 أسيرًا على قيد الحياة.