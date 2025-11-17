 القسام تعلن تسليم جثة أسير إسرائيلي للصليب الأحمر اليوم - بوابة الشروق
الإثنين 17 نوفمبر 2025 6:11 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟

النتـائـج تصويت

القسام تعلن تسليم جثة أسير إسرائيلي للصليب الأحمر اليوم

وكالات
نشر في: الإثنين 17 نوفمبر 2025 - 6:03 م | آخر تحديث: الإثنين 17 نوفمبر 2025 - 6:03 م

أعلنت كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، أنها ستسلم جثة جديدة لأسير إسرائيلي محتجز لديها في قطاع غزة، ضمن صفقة تبادل الأسرى.

وقالت الكتائب في بيان: "سنسلم جثة أسير إسرائيلي لفريق من الصليب الأحمر"، وهو الجهة المخوَّلة بنقلها إلى إسرائيل، وفق ما ذكرت وكالة معا الفلسطينية.

وكانت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي، قد شهدت تسليم كتائب القسام وسرايا القدس 25 جثة أسير إسرائيلي من أصل 28، إلى جانب 20 أسيرًا على قيد الحياة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك