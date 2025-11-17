مصرع شاب جراء حادث تصادم مع سيارة نقل في بورسعيد

لقى شاب مصرعه في حادث سير وقع بجنوب محافظة بورسعيد.

تلقى اللواء محمد خليل الجمسي، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بمصرع الشاب عماد إبراهيم محمد، البالغ من العمر 25 عامًا، بعد اصطدامه بسيارة نقل كانت متوقفة على جانب الطريق أثناء قيادته لموتوسيكل، ولَفظ أنفاسه الأخيرة على الفور، وذلك عند تقاطع طريق المحور الدائري الساحلي.

وتحرر محضر بالواقعة في قسم شرطة حي الجنوب، وتستكمل الجهات المعنية الإجراءات القانونية.

وتوجد الجثة بمشرحة مستشفى 30 يونيو تحت تصرف النيابة العامة لحين التصريح بدفنها.