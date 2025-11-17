الهجرة الدولية: أكثر من 100 ألف نازح من الفاشر السودانية

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الاثنين، أن عدد النازحين من مدينة الفاشر والقرى المحيطة بها في ولاية شمال دارفور غربي السودان، ارتفع إلى 100 ألف و537 منذ استيلاء قوات الدعم السريع على المدينة في 26 أكتوبر الماضي.

وأفادت المنظمة الدولية في بيان، بأن عدد النازحين من مدينة الفاشر والقرى المحيطة بها منذ 26 أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 100 ألف و537.

وأشارت إلى أن النازحين من الفاشر وصلوا إلى 23 محافظة في 9 ولايات من أصل 18 بالبلاد.

وفي الأيام الأخيرة، أصبحت "الدّبّة" شمالي البلاد مركزا للنازحين من ولاية شمال دارفور، إذ أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان، الاثنين، بأن مزيدا من النازحين الفارين من الفاشر يصلون "كل ساعة" إلى مدينة الدبة.

وأوضحت المنظمة أن فرقها الميدانية أفادت بـ"انعدام الأمن الشديد على طول طرق النزوح، ما قد يعيق التنقل".

وذكرت أن "الوضع لا يزال متوترا ومتقلبا مع استمرار انعدام الأمن وحركة السكان المتواصلة".

والخميس، أعلنت منظمة الهجرة الدولية، أن إجمالي عدد النازحين من مدينة الفاشر والقرى المحيطة بها في ولاية شمال دارفور غربي السودان، تخطى 99 ألفا منذ 26 أكتوبر الماضي.

ومنذ ذلك الوقت، تستولي "الدعم السريع" على الفاشر، وارتكبت مجازر بحق مدنيين، وفق مؤسسات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.

وفي 29 أكتوبر الماضي، أقر قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" بحدوث "تجاوزات" من قواته في الفاشر، مدعيا تشكيل لجان تحقيق.

وبالإضافة إلى غربي البلاد، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، منذ أيام، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية بالسودان جراء استمرار حرب دامية بين الجيش و"الدعم السريع" منذ أبريل 2023، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص