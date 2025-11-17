وفد سوري يبحث في بكين تعزيز التعاون الأمني وإعادة الإعمار

بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، يرافقه رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، في العاصمة الصينية بكين اليوم الاثنين، مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وأمين اللجنة المركزية للشؤون السياسية والقانونية "تشين وين تشينج" تعزيز التعاون الأمني وتطوير آليات التنسيق المشترك بين البلدين، حسبما أفادت قناة الإخبارية السورية.

وقالت الإخبارية إن الشيباني تناول ونظيره الصيني "وانج يي"، في وقت سابق اليوم الاثنين ، العلاقات الثنائية وملفات التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية الصين الشعبية.

واتفق الجانبان على توسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والتنمية وإعادة الإعمار وبناء القدرات وتحسين الظروف المعيشية في سوريا، إضافة إلى تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله.

وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري قد وصل أمس الأحد، إلى جمهورية الصين الشعبية في أول زيارة رسمية، لإجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين الصينيين في العاصمة بكين.