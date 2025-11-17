 إجلاء نحو 600 طالب ومدرس من مدرسة إعدادية فرنسية بسبب تسرب غازي - بوابة الشروق
الإثنين 17 نوفمبر 2025 10:24 م القاهرة
إجلاء نحو 600 طالب ومدرس من مدرسة إعدادية فرنسية بسبب تسرب غازي

الشرطة الفرنسية
باريس (د ب ا)
نشر في: الإثنين 17 نوفمبر 2025 - 7:51 م | آخر تحديث: الإثنين 17 نوفمبر 2025 - 7:51 م

أجلت فرق الإطفاء اليوم الاثنين، 530 طالبا من مدرسة إعدادية جنوبي فرنسا ، ونقلت أربعة منهم إلى المستشفى بسبب تسرب غازي داخل مبنى المؤسسة.

وتدخلت فرق الإطفاء في مدرسة "أندري مالرو" الواقعة بمنطقة "لافارليد" التابعة لإقليم "بروفانس آلب كوت دازور" على ساحل المتوسط، بعد إخطارهم بترسب الغاز عند الساعة العاشرة والنصف صباحا، بحسب ما نقلته قناة "بي اف ام تي في" الإخبارية.

وتم إجلاء جميع الطلبة البالغ عددهم 530 طالبا من المبنى إلى جانب 60 موظفا من هيئة التدريس يعملون بالمؤسسة.

وذكرت القناة الفرنسية أن خمسة من الطلبة أصيبوا جراء التسرب الغازي، وتم نقل أربعة منهم إلى قسم الطوارئ للخضوع للمراقبة الطبية.

وتبين سلبية الاختبارات التي أجراها رجال الإطفاء على الهواء لقياس نسبة تسرب الغاز.

 وتخضع شبكة الغاز في المبنى إلى التدقيق من فريق بالشركة الفرنسية لشبكة توزيع الغاز.


