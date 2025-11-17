قررت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، إنهاء أعمال البرلمان وتحويل الحكومة إلى تصريف أعمال.

وقالت المحكمة، في بيان، إن رئيس الجمهورية يستمر بوصفه أحد شقي السلطة التنفيذية في ممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وسبق أن أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، أن النتائج الأولية لعملية الاقتراع لن تتأثر كثيرًا بإعلان النتيجة النهائية اليوم.

وقال مسئول وحدة الدعم الإعلامي في المفوضية عماد جميل، إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت النتائج الأولية بنسبة 99.07% من المحطات الانتخابية، ولم يتبقَ سوى 111 محطة تم إجراء العد والفرز لها واكتملت النتائج فيها.

وأضاف أن إعلان النتائج النهائية لا يؤثر تأثيرًا كبيرًا في النتائج الأولية، كما ستعلن النتائج اليوم بكل تفاصيلها.