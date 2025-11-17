نائب رئيس البنك الأهلي المصري: ندرس دخول العراق والتوسع في دبي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• 9 تريليونات جنيه حجم أصول البنك بنهاية سبتمبر 2025

يدرس البنك الأهلي المصري. - أكبر بنك حكومي - دخول السوق العراقية من خلال افتتاح فرع او مكتب تمثيل ، بحسب تصريحات يحي أبو الفتوح نائب رئيس البنك.

اضاف ابو الفتوح، في تصريحات صحفية على هامش معرض بافكس، أن مصرفه يدرس توسع الخدمات التي تقدمها شركة تابعة له فى مركز دبي العالمي ، او تحويلها الي فرع متكامل .

اضاف ان فرع البنك فى الرياض يخدم خدمات للشركات فى الوقت الحالي .

وبحسب ابو الفتوح، فان أصول البنك الاهلي بلغت تريليونات جنيه بنهاية سبتمبر ٢٠٢٥ ، كما بلغت محفظة القروض والتسهيلات نحو 4.5 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025 بمعدل نمو 20%.

اضاف ان القطاع الخاص يستحوذ على 85% من محفظة القروض ، مشيرا الي توسع البنك ف اقراض القطاع السياحي والخدمي والصناعي والتصدير .

"75% معدل التوظيف لدي البنك بدافع من زيادة الطلبات على الإقراض"، قال ابو الفتوح، مضيفا ان مصرفه يولي اهتمام بكل القطاعات الاقصائية وفقا لحالة العميل ولكن بالطبع التصنيع من الأنشطة التي تمثل أهمية كبيرة للدولة .

وتتوزع محفظة القروض ما بين 450 مليار جنيه للتجزئة المصرفية ، 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحسب ابو الفتوح.

اضاف ان نسبة التعثر ف القطاع المصرفي فى مصر حوالي 2% وهي نسبة صحية جدا تؤكد قوة وصلابة الجهاز المصرفي ، مشيرا الي نسبة التعثر في البنك الاهلي اقل من 1٪؜ ، بما يتيح للبنك التوسع فى التمويل والاستثمار دون مخاوف.