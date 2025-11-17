افتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضا بعنوان: "كادرات موازي" Parallel Frames 2025، بقاعتي الباب سليم وصلاح طاهر بساحة دار أوبرا القاهرة.

والمعرض الذي يستمر حتى 22 نوفمبر الجاري يأتي ضمن فعاليات الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان حسين فهمي، في أول تعاون من نوعه بين القطاع وإدارة المهرجان.

وقال الدكتور قانوش، إن المعرض يقام تحت رعاية وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، والذي وجّه بإقامة معرض يقدم تجربة بصرية جديدة داخل المهرجان، إذ تلتقي لغة السينما بحساسية الفن التشكيلي في مساحة واحدة، تعيد قراءة الصورة وتفتح آفاقًا واسعة للتلقي والإبداع.

وأوضح رئيس قطاع الفنون التشكيلية، أن هذا الحدث يمثل نافذة مميزة لمحبي الفن السابع والفنون البصرية، إذ يتيح لهم التعرف على مناطق التداخل بين الكادر السينمائي والتكوين التشكيلي في تجربة فنية تُمزج فيها الرؤية السينمائية بروح اللوحة.

وأشار قانوش، إلى أن المحور الأبرز في المعرض هو تتبّع تطوّر الأفيش السينمائي عبر عقود، موضحًا أن الأفيش لم يكن مجرد وسيلة دعائية، بل تحوّل مع الزمن إلى عمل فني قائم بذاته يوثّق مراحل كاملة في تاريخ السينما المصرية والعربية.

وقال إن الأعمال المعروضة تكشف رحلة ثرية؛ من الرسم اليدوي التقليدي، إلى استخدام الصورة الفوتوغرافية في سبعينيات القرن الماضي، وصولًا إلى التصميم الرقمي في التسعينيات، وما صاحب تلك المراحل من تغيّرات جمالية وتقنية أثّرت في شكل الأفيش وروحه.

وأضاف قانوش، أن الزائر لا يشاهد لوحات فنية فحسب، بل يقرأ تاريخًا بصريًا كاملًا؛ فكل أفيش يحمل بصمة زمنه، ومفاتيح أساليبه وذائقته ومدارسه، مما يجعل المعرض مساحة تستعيد ذاكرة السينما وتعيد تقديمها من زاوية تشكيلية معاصرة.

وأكد الدكتور وليد قانوش، أن إدراج هذا المعرض للمرة الأولى ضمن فعاليات المهرجان يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين الفنون، ودعم حضور الفن التشكيلي داخل الفعاليات السينمائية الكبرى.