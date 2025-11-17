رئيس الوطنية للانتخابات لـ«الشروق»: مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عما طالب به الرئيس السيسي

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريح خاص لـ"الشروق" إن الهيئة ستعقد مؤتمرا صحفيا الساعة الرابعة عصر اليوم للإعلان عن تفاصيل العملية الانتخابية بعد مطالبات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى عدم التردد في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذّر التحقق من الإرادة الحقيقية للناخبين، خلال تحقيقها في الأحداث والطعون المقدمة بشأن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وكتب الرئيس السيسي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم: "وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للإنتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها".

وأضاف: "وأطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان".

وطالب الرئيس، الهيئة، بعدم التردد في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا.

كما طالب الهيئة الوطنية للانتخابات بالإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الإنتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، غدًا الثلاثاء، النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب التي أجريت في 14 محافظة الأسبوع الماضي.

وانتهت الهيئة من مراجعة الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين الذي أعلنته اللجان العامة في 70 دائرة انتخابية بمحافظات المرحلة الأولى، كما أضافت أصوات المصريين بالخارج.