انطلاق مؤتمر برلين الأمني لبحث تعزيز الدفاع الأوروبي

يلتقي سياسيون ومسؤولون عسكريون وخبراء في شؤون الدفاع في العاصمة الألمانية برلين اليوم الثلاثاء للمشاركة في مؤتمر أمني يستمر لمدة يومين بهدف بحث تعزيز الدفاع الأوروبي.

ومن المتوقع أن يعتلي أكثر من 140 متحدثا المنصة وأن يشاركوا في حلقات نقاش.

ويعتزم المشاركون بحث سبل التصدي لمجموعة من التهديدات التي تواجه حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إجراءات تعزيز إنتاج الأسلحة وتبني تقنيات جديدة.

ومن بين المتحدثين وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ونظيره السويدي بول يونسون.

ويفتتح المؤتمر السياسية الألمانية ماري-أجنيس شتراك-تسيمرمان، رئيسة لجنة شؤون الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي.

ومن بين الممثلين العسكريين الجنرال الألماني إنجو جيرهارتس، قائد القيادة المشتركة للقوات الحليفة التابعة للناتو في مدينة برونسوم الهولندية.