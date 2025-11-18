 أمريكا تمنح حاملي تذاكر مونديال 2026 أولوية في مواعيد التأشيرات - بوابة الشروق
الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 8:16 ص القاهرة
أمريكا تمنح حاملي تذاكر مونديال 2026 أولوية في مواعيد التأشيرات

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 - 8:04 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 - 8:04 ص

 قالت السلطات الأمريكية يوم الاثنين إن الجماهير الحاصلة على تذاكر مونديال 2026 ستحصل على أولوية في تحديد مواعيد مقابلات التأشيرات الأمريكية.

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عما يعرف بـ "تصريح فيفا" في البيت الأبيض بعد اجتماع فريق عمل كأس العالم.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، واقفا إلى جانب ترامب في البيت الأبيض: "إذا كان لديك تذكرة لكأس العالم، يمكنك الحصول على أولوية الحصول على موعد من أجل الحصول على التأشيرة.".

وحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المشجعين على التقديم مبكرا، قائلا: "نصيحتنا للجميع هي: إذا كان لديك تذكرة لأي مباراة ولم تتقدم بعد، عليك أن تفعل ذلك في أسرع وقت ممكن. لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة."

وأضاف روبيو: "تذكرتك ليست تأشيرة. لا تضمن دخول الولايات المتحدة. ما تضمنه هو موعدا سريعا فقط."


