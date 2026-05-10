أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و341 ألفا و110 أفراد منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و341 ألفا و110 أفراد، من بينهم 840 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11920 دبابة، و24544 مركبة قتالية مدرعة، و41787 نظام مدفعية، و1782 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1373 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأشار البيان، إلى تدمير 435 طائرة حربية، و352 مروحية، و282697 طائرة مسيرة، و4585 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و95479 من المركبات وخزانات الوقود، و4176 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.