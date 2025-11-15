الصحة العالمية: 900 وفاة في غزة بسبب تأخر الإجلاء الطبي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت منظمة الصحة العالمية، بتسجيل 900 وفاة في قطاع غزة بسبب تأخر الإجلاء الطبي.

وقالت المنظمة في تصريحات نقلتها قناة الأقصى، إن أكثر من 900 مريض في غزة توفّوا أثناء انتظار الإجلاء الطبي للعلاج خارج القطاع، وفق منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن 16 ألفًا و500 مريض ما زالوا بانتظار الموافقة على السفر، بينهم 4,000 طفل في حاجة عاجلة للإجلاء.

وحذرت المنظمة من أن تأخير الإجلاء في الحالات الحرجة يساوي حكماً بالإعدام، داعية إلى فتح جميع المعابر فورًا والسماح بحرية الحركة الطبية والإنسانية من غزة وإليها.

وأشارت إلى أن إغلاق المعابر وعرقلة حركة المرضى أدّيا إلى انهيار الوضع الصحي وتفاقم الحالات الخطرة.

وأكدت الصحة العالمية أنها نفذت 119 مهمة إجلاء منذ مايو 2024، وتمكنت من نقل 8,000 مريض بينهم 5,500 طفل.

ونوهت بأن المستشفيات في غزة تعمل اليوم بأقل من نصف طاقتها بسبب نقص الأدوية والوقود والمعدات الأساسية.

وأشارت المنظمة إلى أنها تعمل مع جهات محلية ودولية على إعادة بناء النظام الصحي المتضرر بشدة جراء الحرب.



