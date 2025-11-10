رد الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات اللاعب أحمد سيد زيزو، نجم النادي الأهلي، عقب الفوز بكأس السوبر المصري مع الأحمر على حساب ناديه السابق الزمالك، والتي قال فيها «الزمالك كبير؛ لكن الأهلي صاحب الكلمة الأولى».

ووجه خلال برنامج «الحكاية » عبر «MBC مصر» حديثه للاعب الأهلي الجديد، قائلا: «طب استنى أنت شوية، ده أنت ما لحقتش تبقى أهلاوي يا ابني! الفانلة ما نشفتش عليك».

وشدد أن من المتعارف عليه عدم احتفال اللاعبين عند التسجيل في مرمى فرقهم السابقة احترامًا لها، معلقا: «أصبر على نفسك شوية,, أبلع ريقك».

وانتقد «الثالوث العظيم» في الأهلي، في إشارة للصفقات الجديدة «زيزو، بن شرقي، إمام عاشور»، قائلا: «أبلعوا ريقكم، أنتم كلكم منين؟ أنت متربي فين؟ لعبت كورة فين؟».

ورأى أن ما يحدث «ليس كرة قدم»؛ وإنما «الفلوس والإمكانيات»، موضحا أن الأهلي يملك القدرة على تقديم عروض مالية على اللاعبين «لا يمكن رفضها».

وعبر عن فخره الشديد بنادي الزمالك ولاعبيه الذين يكافحون في ظروف صعبة، لا سيما عبد الله السعيد ومحمد شحاتة ومحمد عواد، والمدرب أحمد عبد الرؤوف، متسائلا: «إحنا هنفضل مكملين كدا! أنا خلاص يئست وأحبطت؛ ولكن أنا فخور بالزمالك وسعيد بالمجهود الذي بذله اللاعبون».

ولفت إلى عدم قدرة النادي على صرف كامل الرواتب، فضلا عن مشاكل «وقف القيد»، مقارنة بما يتمتع به لاعبو الأهلي من استقرار مالي كامل من مرتبات ومكافآت وإعلانات، متسائلا: «الزمالك غلبان إحنا هنكمل كدا إزاي! نادي الزمالك بيضيع ومش هينفع يكمل كده».