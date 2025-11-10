هاني رمزي: تجاهل زيزو لمصافحة نائب رئيس نادي الزمالك «لقطة ملهاش لازمة»

علق هاني رمزي، رئيس لجنة الكشافة السابق بالنادي الأهلي على رد فعل أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق تجاه هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بعد مباراة الفريقين، مساء الأحد، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، بنهائي كأس السوبر المصري.

قال رمزي عبر قناة النهار "ما فعله زيزو لقطة ملهاش لازمة، كان لابد أن يتصرف بشكل احترافي، ويصافح الجميع، لأنه في مجال عمل".

واتفق نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق بقوله "زيزو لا يمثل نفسه في هذا الموقف بل بصفته، وكذلك هشام نصر، بل يمثلان الناديين في مناسبة رسمية، لذا كان لابد من التصرف باحترافية".

وأضاف "طالما تواجد على منصة التتويج كلاعب، لابد أن يصافح الجميع، فإذا كان لدى أي لاعب موقف سلبي مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، هل لن يستلم منه الميدالية؟".

وأشار أحمد حسام ميدو "بصراحة اللقطة لم تعجبني أبدا، فهو رجل يكبره في السن، ولم ير منه أي شيء سلبي، ولا يسيء لأحد".

وأتم جمال عبد الحميد نجم الأهلي والزمالك السابق وقائد منتخب مصر في مونديال 1990 "زيزو أخلاقه عالية جدا، هذا ما رأيته منه في الزمالك، ولكن لا تعليق".