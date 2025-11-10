قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشاركة المواطن في الانتخابات تمثل حقاً دستورياً وواجباً وطنياً في الوقت نفسه.

وأضاف خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن المشاركة تتيح للمواطن اختيار من يمثله في مجلس النواب ويسهم بالتالي في رسم سياسات الدولة واتخاذ قراراتها.

وأوضح أن الدستور المصري نصّ على أن الانتخاب واجب على كل مواطن، داعياً الجميع إلى المبادرة بالمشاركة والنزول للإدلاء بأصواتهم، خصوصاً أن العملية الانتخابية ميسّرة من حيث الوقت والتنظيم.

وأشار إلى أن مواعيد التصويت تمتد من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، بما يتيح للمواطنين التوجه إلى لجانهم في أي وقت يناسبهم سواء قبل العمل أو بعده، أو في فترات الراحة اليومية.

وأكد فوزي، أن الإقبال والمشاركة في التصويت بالعملية الانتخابية مسئولية وطنية تقع على عاتق الجميع.

وبدأ الناخبون داخل مصر صباح اليوم الاثنين، الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي تجرى على مدى يومين في 14 محافظة.

وكان المصريون في الخارج أدلوا بأصواتهم بالسفارات والقنصليات المصرية في 117 دولة حول العالم يومي الجمعة والسبت.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في هذه المرحلة نحو 35 مليونًا.

وتجرى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب يومي 21 و22 نوفمبر في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل في 13 محافظة.