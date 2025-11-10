أسماء جلال: أشعر بمسئولية كبيرة في اختياراتي القادمة بعد تجربة السلم والثعبان 2

قالت الفنانة أسماء جلال، إنها كانت تشعر بالخوف في البداية من المشاركة في فيلم «السلم والثعبان 2 - لعب عيال»، موضحة أن التجربة تشكّل مسؤولية كبيرة عليها، خاصة أنها أول بطولة مطلقة لها في السينما.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي للفيلم: «العمل من إخراج طارق العريان، وهذه مسؤولية كبيرة، لأن أي ممثل يعمل معه يكون على ثقة أنه مخرج قادر على استخراج أفضل ما في الممثل، كما أنه يمنحه مساحة للإبداع، وهذا ما جعلني أشعر بالراحة».

وأكدت أسماء جلال أنها تشعر بمسؤولية مضاعفة في اختياراتها القادمة بعد تقديمها بطولة «السلم والثعبان»، قائلة: «لازم أختار بعناية، لأن الجمهور هيبقى مستني يشوفني بعد التجربة دي بشكل مختلف».

وأوضحت: «السيناريو مكتوب بحساسية عالية جدًا، والكلام في الفيلم محسوب ومؤثر، وأنا مبسوطة إن أول بطولة ليا جات في عمل بالشكل ده».