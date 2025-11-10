آن الرفاعي بعد إعلان كريم محمود عبدالعزيز طلاقهما: ماعرفتش غير من ستوري على إنستجرام بعد 14 سنة زواج

علقت آن الرفاعي طليقة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، على طلاقها، ملفته إلى إنه بعد 14 سنة زواج، علمت بالطلاق من خلال ستوري كريم محمود عبد العزيز، على إنستجرام.

وكتبت آن من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستجرام": "الحمد لله على كل شيء، التزمت الصمت كثيرًا حفاظًا على بيتي وأسرتي، على أساس البيوت أسرار، تم إبلاغي بالطلاق من خلال ستوري على إنستجرام بعد 14 سنة زواج بدون ورقة طلاق أو إخطار من مأذون شكرا على التقدير والاحترام، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ".

وكان أعلن الفنان كريم محمود عبدالعزيز، عن طلاقه رسميا من زوجته، عبر خاصية القصص على انستجرام، قائلا: «الطلاق شرع ربنا، أكن لأم بناتي كل الاحترام والتقدير، مهنا حصل هتفضل أم بناتي وأنا أبوهم».

وأضاف: «حاولنا سنين كتير ام الحياة تستمر وفشلنا، وده مش معناه أبدًا إن فيه حد فينا يعيبه شيء، لكن في علاقات كتير بتنتهي لأن ربنا كاتب لها كده، وبتنتهي بكل ودّ وحب واحترام متبادل بين الطرفين. أكيد ماكنتش أحب أوصل للحل ده، لكن دي إرادة ربنا».

واوضح: «مفيش أي شخص جت سيرته مؤخرًا كان له دخل بالمشاكل دي تمامًا لا من قريب ولا من بعيد، البيوت أسرار، وماكنتش أفضل أتكلم عن حياتي الشخصية احترامًا لكل الأطراف، لكن تقديرًا للجمهور اللي يهمه أمري، وجب التوضيح».