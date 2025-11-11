إصابة الشهري في معسكر منتخب السعودية

تعرض صالح الشهري، لاعب منتخب السعودية، للإصابة خلال مشاركته في التدريبات الجماعية، لم يكمل على إثرها المران التحضيري استعدادًا لمواجهتي كوت ديفوار والجزائر وديًا.

غادر صالح الشهري، مران المنتخب السعودي، اليوم الإثنين، بسبب تعرضه لكدمة في الساق حالت بينه واستكمال الحصة التدريبية للأخضر.

وفي سياق متصل، انتظم الثنائي ياسر الشهراني وحسن كادش، في التدريبات الجماعية لمنتخب السعودية، ليخوض الثنائي بتلك الحصة التدريبية المران الثاني لهما مما يشير إلى جاهزيتهما.

كان قد تأهل المنتخب السعودي، إلى نهائيات كأس العالم 2026 على حساب نظيره العراقي.

ويستعد منتخب السعودية لخوض منافسات كأس العرب في قطر، الشهر المقبل، لذا اختار مواجهة الجزائر في 18 نوفمبر بعد أن يلتقي كوت ديفوار في 14 من الشهر نفسه.