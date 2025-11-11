أحمد موسى يطالب إدارة المتحف المصري الكبير بإصدار مدونة سلوك: محدش يلمس الآثار ولا يقرب منها

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المتحف المصري الكبير يستقبل متوسط 19 ألف زائر يوميًا، مشيرا إلى أن يوم الجمعة الماضي كان «يوما تاريخيا» بعد أن تجاوز عدد الزوار 40 ألف شخص.

وطالب خلال برنامج «على مسئوليتي» عبر «صدى البلد» بوضع «مدونة سلوك» على تذاكر الدخول، تتضمن إرشادات واضحة للزائرين، وعلى رأسها، منع لمس الآثار، مناشدًا: «يا جماعة محدش يلمس الآثار، الآثار دي مش عشان تلمسها، عايز تتصور اتصور، ولكن محدش يلمس أبدًا الآثار، ولا حد يقرب منها».

وشدد أن «المتحف ليس مكانًا للعبث أبدًا، ويجب الحفاظ على كل قطعة آثار وألا تُلمس»، مضيفا: «بعض السلوكيات الخاطئة واردة، لذلك من المهم جدًا أن تتجه إدارة المتحف إلى إصدار مدونة سلوك، تُكتب على التذكرة، للحفاظ على الآثار، تتضمن إرشادات واضحة لكل زائر وما يلتزم به عند دخول المتحف».

ولفت إلى أن الأمن الداخلي تتولاه شركات خاصة؛ وليس الشرطة، مطالبا بضرورة فرض «عقوبات مالية» على أي شخص يرتكب «جريمة» داخل المتحف.

وحذر من «أهل الشر وأعداء الوطن» الذين «لا يريدون لهذه الصورة الإيجابية أن تستمر»، ويسعون «لبث الشائعات ضد المتحف وتشويه أي نجاح».