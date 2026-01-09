أنغام تطرح «الحب حالة» أولى أغانيها لعام 2026

طرحت المطربة أنغام، أحدث أغنياتها والتي تحمل اسم «الحب حالة»، لتكون أول أغانيها لعام 2026، وذلك عبر قناتها الخاصة على موقع «يوتيوب»، وهي من كلمات وألحان رزام، وتوزيع تشيتشي ألارا، وميكس وماستر طارق مدكور.

وتقول كلمات الأغنية: «أنا املي فيك.. أبدأ معاك وانسى اللي كان من عمري بيك.. ما انت الوحيد اللي في حياتي ارتاحتله.. وانا بين ايديك.. إتمنى بس انت عليا وخدني ليك.. هعمل انا اللي في حياتي ما هعمله.. الحب حاله جوه قلبي ماتنتهيش.. و انا أملي فيك رجعني م الاول اعيش.. مين اللي قال إنك في يوم موحشتنيش».

وكانت أنغام قدمت الأغنية لأول مرة في حفلها برأس السنة في السعودية، حيث قالت: «عملنا أغنية اسمها الحب حالة مخصوص لحفلة النهاردة وإن شاء الله الحب يكون على طول في حياتنا وحياتكم».

يشار إلى أن أنغام طرحت قبل شهرين أغنية «اختلفنا فرقنا افترقنا»، من كلمات وألحان عزيز الشافعي ، وتوزيع وميكس و ماستر طارق مدكور.



