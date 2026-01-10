مباحثات موسعة لوفد السياحة في السعودية استعدادا لموسم الحج



- بحث الأماكن المخصصة بمني وعرفات.. وإشادة سعودية بالتزام بعثة الحج السياحي والشركات بالضوابط المنظمة

يبدأ اليوم في مكة المكرمة وفد من ممثلي شركات السياحة والقطاع الخاص باللجنة العليا للحج والعمرة، عقد مباحثات ولقاءات هامة ومكثفة مع نظرائهم السعوديين؛ استعدادا لموسم الحج، حيث ينضم الوفد إلى بعثة وزارة السياحة والآثار المتواجدة حاليا في الأراضي المقدسة برئاسة سامية سامي مساعدة وزير السياحة لشئون الشركات ورئيسة اللجنة العليا للحج والعمرة.

يأتي ذلك في إطار التنسيق والاستعدادات المكثفة من الجانبين "الوزارة والقطاع الخاص" لموسم الحج الحالي، وفي إطار المتابعة المستمرة لملفات العمرة والحج، وحرص غرفة شركات السياحة على دعم جهود الدولة في تنظيم الموسم وتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

يضم الوفد من أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة كلا من: ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، ويسري السعودي رئيس لجنة فض المنازعات، ووليد خليل رئيس لجنة الشئون القانونية بالغرفة.

ومن المقرر أن يعقد وفد القطاع الخاص عدة لقاءات مكثفة وموسعة، خاصةً مع مقدم خدمات الحج "الراجحي" المسئول عن خدمة حجاج السياحة بكل برامجه "الفاخر والخمس نجوم والاقتصادي والبري"؛ حيث تستهدف الاجتماعات الوقوف على آخر الاستعدادات لموسم الحج من كل الجوانب، ومنها: خدمات الإعاشة والتغذية والتنقلات، والمواقع بكل من مشعري منى وعرفات .

كما تستهدف الاجتماعات مراجعة ما تم من إجراءات حتى الآن لحجز الأراضي الخاصة بجميع حجاج السياحة بكل البرامج في المشاعر المقدسة، وكذلك بحث الإجراءات المطلوبة وتوقيتاتها خلال الفترة المقبلة استعدادا للحج.

ويتم بحث الاستعدادات بكل المخيمات المخصصة لحجاج السياحة ومطابقتها للاتفاقات المتفق عليها بين الجانبين وكذلك مطابقتها للضوابط التي وضعتها وزارة السياحة والآثار للموسم.

كما تتناول المناقشات سُبل تعزيز التنسيق بين كل الجهات في البلدين، وكذلك بين شركات السياحة المصرية ونظيرتها السعودية، لتطوير آليات العمل المشترك، بما يحقق الانسيابية في الإجراءات، ويحافظ على حقوق الحجاج والمعتمرين، ويدعم استقرار منظومة العمرة خلال الموسم الحالي والمواسم المقبلة.

ومن المنتظر كذلك أن ينضم وفد القطاع الخاص إلى وفد وزارة السياحة والآثار لعقد عدة لقاءات مشتركة ومراجعة إجراءات ومتطلبات وزارة الحج والعمرة للموسم .

وأشادت وزارة الحج والعمرة بالتزام بعثة الحج السياحي وكذلك شركات السياحة بالإجراءات والتوقيتات الخاصة بموسم الحج، وإنهاء جميع الاجراءات في الأوقات المحددة لها.

