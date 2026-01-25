اتحاد العاصمة يواصل الزحف القاري ويقترب من دور الثمانية في الكونفدرالية

واصل اتحاد العاصمة الجزائري عروضه القوية في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على ضيفه دجوليبا المالي بنتيجة (2-0)، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء السبت ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وفرض أصحاب الأرض سيطرتهم على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، مستفيدين من الدعم الجماهيري والتنظيم الجيد داخل الملعب، ليترجموا أفضليتهم مبكرًا إلى هدف التقدم.

ونجح زكريا دراوي في افتتاح التسجيل لصالح اتحاد العاصمة في الدقيقة 13 من الشوط الأول، ليمنح فريقه أفضلية مبكرة، قبل أن يواصل الفريق الجزائري ضغطه الهجومي بحثًا عن تعزيز النتيجة.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، أكد خالدي تفوق اتحاد العاصمة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 84، ليحسم اللقاء رسميًا ويؤمّن النقاط الثلاث.

وبهذا الانتصار، رفع اتحاد العاصمة رصيده إلى 9 نقاط، معززًا صدارته للمجموعة، ليصبح قريبًا من حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من المسابقة القارية.

في المقابل، استمر دجوليبا المالي في نتائجه السلبية، حيث ظل دون رصيد من النقاط في قاع الترتيب، بينما تتجه الأنظار إلى مواجهة سان بيدرو وأولمبيك آسفي، التي ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد ملامح الصراع على بطاقتي التأهل عن المجموعة.