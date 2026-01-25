فتوح يوضح حقيقة علاقته مع إمام عاشور وموقفه من أزمة رمضان صبحي

أعرب أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بزميله رمضان صبحي، نجم بيراميدز، مؤكدًا عمق العلاقة التي تجمعهما، خاصة في الأوقات الصعبة.

وقال فتوح، خلال تصريحاته لقناة «أون سبورت» مع الإعلامي سيف زاهر: «مبسوط جدًا دلوقتي علشان رمضان صبحي، وكان دايمًا بيسأل عليّ وواقف جنبي وقت أزمتي».

وتحدث نجم الزمالك عن علاقته بإمام عاشور، قائلًا: «إمام أخويا وصاحبي، كان في ضهري طول الوقت، وإحنا مع بعض 24 ساعة».

وعن الشائعات المتكررة حول انتقاله إلى الأهلي، أوضح فتوح: «طول عمري بسمع كلام إني رايح الأهلي، لكن في الآخر دايمًا بجدد للزمالك».

كما حرص فتوح على توجيه رسالة خاصة لشيكابالا، مؤكدًا مكانته الكبيرة لديه، حيث قال: «عمري ما زعلت من شيكابالا، ده أخويا وأنا بعشقه، وقالي مش حابب أشوف حد بعدي غيرك».

وأضاف: «شيكابالا أحرف لاعب شوفته في حياتي، ومش بعمل حساب لأي لاعب غيره، يقدر يلعب عادي في برشلونة وأنا مانشستر سيتي، لكن الاحتراف مش سكتي».

تصريحات فتوح جاءت لتؤكد تمسكه بالزمالك، وتكشف في الوقت نفسه عن علاقات قوية تجمعه بعدد من نجوم الكرة المصرية.