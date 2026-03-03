واشنطن: نعمل على توفير رحلات لمواطنينا لمغادرة الشرق الأوسط

قال مسؤول في ​وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعمل ​على تأمين ​رحلات جوية عسكرية وطائرات ⁠مستأجرة لإجلاء ​مواطنيها من الشرق ​الأوسط.

وأضاف أن الوزارة على اتصال بنحو 3000 ​مواطن أمريكي، وفقاً لوكالة رويترز.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ صباح السبت الماضي، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون كبار.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات بدون طيار "درونز" باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

واندلعت الحرب على إيران رغم إحراز تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.