سوريا تمدد وقف إطلاق النار مع قسد 15 يوما لدعم إخلاء سجناء داعش

أعلنت وزارة الدفاع السورية، السبت، تمديد مهلة وقف إطلاق النار في كافة قطاعات عمليات الجيش لمدة 15 يوما إضافية، دعما للعملية الأمريكية لإخلاء سجناء تنظيم "داعش" الإرهابي من سجون تنظيم "قسد" إلى العراق.

وقالت الوزارة، في بيان: "نعلن عن تمديد مهلة وقف إطلاق النار في كافة قطاعات عمليات الجيش العربي السوري لمدة 15 يوما، وذلك اعتباراً من الساعة 23:00 (20.00 تغ) الموافق لـ24 يناير 2026".

وأضافت أن "تمديد وقف إطلاق النار يأتي دعما للعملية الأمريكية لإخلاء سجناء تنظيم داعش من سجون قسد إلى العراق".

ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع وقف إطلاق النار في جميع قطاعات عمليات الجيش، مشيرة إلى أن هذا القرار يستمر 4 أيام من تاريخه، التزاما بالتفاهمات المعلنة من قبل الدولة مع "قسد" (واجهة تنظيم "واي بي جي" الإرهابي في سوريا)، وذلك قبل أن يتم التمديد 15 يوما اعتبارا من مساء السبت.

وفي 18 يناير الجاري، وقّعت الحكومة السورية و"قسد" اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة السورية، إلا أنه واصل ارتكاب استفزازات وخروقات وصفتها الحكومة السورية بأنها "تصعيد خطير".

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، استعاد خلالها مناطق واسعة في شرق وشمال شرق البلاد، إثر خروقات متكررة من "قسد" لاتفاقاته الموقعة مع الحكومة قبل 10 أشهر، وتنصله من تنفيذ بنودها.

وسبق أن تنصل "قسد" من تنفيذ اتفاق مارس 2025 مع الحكومة السورية، الذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة.

وتبذل إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل أراضي البلاد منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.

والأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إطلاق عملية لنقل معتقلي تنظيم "داعش" من شمال شرقي سوريا إلى العراق، مشيرة إلى نجاح قواتها في نقل 150 عنصرا كانوا محتجزين في مركز اعتقال بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا إلى موقع داخل الأراضي العراقية.

وأضافت أن قائد "سنتكوم" براد كوبر، أطلع الرئيس السوري أحمد الشرع هاتفيا، في نفس اليوم على خطة لنقل "منظّم وآمن" لما يصل إلى 7 آلاف معتقل من "داعش"، مع تأكيد ضرورة التزام جميع الأطراف بتجنب أي إجراءات قد تعرقل العملية.

يأتي ذلك بعد انسحاب تنظيم "قسد"، من مخيم الهول شمال شرقي سوريا، عقب معارك مع الجيش السوري، الذي بسط لاحقا سيطرته على المخيم ومحيطه.

يذكر أن معتقلي "داعش" كانوا في سجون يديرها "قسد" وبعد معارك بين قوات الجيش السوري ضد التنظيم في المنطقة، تسلمت دمشق شؤون إدارة هذه المراكز.

بعد ذلك، قرر الجيش الأمريكي بالتعاون مع دمشق وبغداد نقل محتجزين للتنظيم إلى العراق.