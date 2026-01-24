بيراميدز يعود بنقطة التعادل من ملعب نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

حسمت نتيجة التعادل السلبي مواجهة نهضة بركان وبيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

والتقى بيراميدز مع نهضة بركان، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-26.

وأشرك يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، الثنائي الجديد للفريق ناصر ماهر، القادم من الزمالك، وحامد حمدان، لاعب بتروجت السابق.

وحرص بيراميدز على الهجوم ضد نهضة بركان رغم أن المباراة تقام على ملعب الفريق المغربي، واستخدم المدرب الكرواتي مهارات الثنائي وليد الكرتي وفيستون ماييلي مع دعم محمد الشيبي من الجانب الأيمن لكن النتيجة اشارت في النهاية للتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة، يصل نهضة بركان للنقطة السابعة وهو نفس نقاط فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد ريفيرز يونايتد ودينامو باورز في المركز الثالث والرابع بالمجموعة الأولى.

ومن المقرر أن يلعب بيراميدز مع الجونة مساء يوم الأربعاء المقبل، في الجولة 16 من بطولة الدوري المصري الممتاز، ثم يلتقي مع نهضة بركان من جديد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

ويطمح بيراميدز لتحقيق الفوز في مباراة نهضة بركان القادمة، ليحسم التأهل بنسبة كبيرة إلى الدور القادم من دوري الأبطال، ليواصل رحلة الحفاظ على لقبه الذي توج به في الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه.