ترامب يهاجم عمدة مينيابوليس عقب حوادث إطلاق نار دامية مرتبطة بعمليات الهجرة

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوما حادا على عمدة مدينة مينيابوليس وحاكم ولاية مينيسوتا، في أعقاب حوادث إطلاق النار الدامية التي وقعت خلال عملية لعناصر أمن فيدرالية في مينيابوليس.

وكتب ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال: "إن العمدة والحاكم يحرضان على التمرد بخطابهما المغرور والخطير والمتغطرس!".

كما أضاف ترامب، بخصوص هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك: "دعوا وطنيي هيئة الهجرة والجمارك يقومون بعملهم!".

ومن جانبه، حث "تيم والز"، حاكم ولاية مينيسوتا التي تتبعها مينيابوليس، ترامب خلال مؤتمر صحفي على سحب القوات من الولاية، قائلا: "أخرجوا هذه القوة من مينيسوتا، إنهم يزرعون الفوضى والعنف".

وكان والز، كتب سابقا عبر منصة (إكس): "اسحبوا الآلاف من الضباط العنيفين وغير المدربين من مينيسوتا.. فورا".

وأضاف في منشور آخر: "لقد طفح الكيل في مينيسوتا. هذا أمر مقزز".

أما عمدة المدينة، جاكوب فراي، وهو ديمقراطي مثل والز، فقد كتب على منصة (إكس): "كم من الأشخاص يجب أن يموتوا أو يتعرضوا لإطلاق النار قبل أن ينتهي هذا؟ أيها الرئيس ترامب، إنني أدعوك لوضع الشعب الأمريكي وهذه المدينة الأمريكية في المقام الأول وإخراج هيئة الهجرة والجمارك".

وأضاف فراي، أنه إذا كان هدف المهمة هو ضمان السلام والأمن، فإنها تحقق عكس ذلك تماما.

وكان رجل، قد لقى حتفه اليوم السبت بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل عناصر أمن فيدراليين ، وفقا لتقارير رسمية، فيما لا تزال العديد من تفاصيل الحادث غير واضحة.

وذكرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن عناصر الأمن كانوا في مهمة تستهدف أجنبيا يزعم إقامته بشكل غير قانوني، عندما اقترب منهم شخص يحمل مسدسا.

وبحسب الشرطة المحلية، فإن القتيل يرجح أنه مواطن أمريكي يعيش في المدينة. يذكر أنه في بداية شهر ينايرقُتلت امرأة في سيارتها في نفس المدينة خلال عملية نفذها عناصر هيئة الهجرة والجمارك.