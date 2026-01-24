شهدت العاصمة الأيرلندية دبلن، السبت، مظاهرة احتجاجا على انتهاكات إسرائيل في قطاع غزة رغم سريان وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الماضي.

وذكر مراسل الأناضول، أن مئات المتظاهرين ساروا وسط دبلن حاملين بأيديهم أعلام فلسطينية ولافتات كتب عليها من قبيل "فلسطين حرة".

وطالب المتظاهرون بحماية المدنيين في قطاع غزة من الهجمات الإسرائيلية.

كما طالبوا الحكومة الأيرلندية باتخاذ خطوات جدية في مواجهة الأزمة الإنسانية في غزة.

والسبت، أستشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلان، جراء هجمات إسرائيلية على قطاع غزة، رغم وقف إطلاق النار.

فيما شنت مقاتلات إسرائيلية غارات على مناطق جنوب شرقي محافظة خان يونس (جنوب)، الواقعة ضمن نطاق السيطرة المحدد في الاتفاق، فيما أطلقت الآليات العسكرية نيرانها في الموقع ذاته، وفق شهود عيان.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، قتل الجيش الإسرائيلي، نتيجة خروقاته المتكررة، 477 فلسطينيا وأصاب 1301 آخرين.

وكان الاتفاق قد أنهى حرب إبادة جماعية بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، وأسفرت عن أكثر من 71 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح من الفلسطينيين، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.