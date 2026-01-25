عمرو أديب: تصريحات الرئيس السيسي تشير إلى رغبته واتجاهه للتغيير في الفترة المقبلة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة تشير إلى أنه يميل ويتجه إلى التغيير في الفترة المقبلة.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أن تصريحات الرئيس تشير إلى أنه غير راضٍ عن الأداء المؤسسي في الكثير من المؤسسات، لكن الرئيس كان لطيفًا ورقيقًا في حديثه لدرجة أنه عندما ضرب مثالًا مع وزارة ما كان يقول للوزير إنه لا يقصده هو كما حدث مع وزيري الخارجية والأوقاف.

وأشار أديب، إلى أن مصر تعاني في أغلب الأحيان من أن المسئول المصري يواجه مشكلة من أن دائرة الانتقاء والاختيار تكون ضيقة للغاية، ما يدفع إلى الاهتمام بالتأهيل في دورات معينة كما حدث مؤخرًا.

وعاد أديب، للتأكيد على أن تصريحات الرئيس تؤكد أنه غير راضٍ عن الأداء في بعض الجهات، حيث كان يأمل حدوث تطور ما في جهات بعينها بنفس القدر من الكفاءة أو بنفس السرعة كما كان مأمولًا.

وأوضح أن ما يرد أن يساهم في تحقيق تغيير إيجابي في مصر دائمًا ما يرغب في ألا يكون وزيرًا منعًا لانتقاده أو مساءلته، لكنه أشار إلى أنه لا يعيب في أحد من المسئولين وأن هناك منهم من أثبتوا كفاءة كبيرة.

وأكد أديب، أن الرئيس السيسي يريد تحقيق قفزة ما، وتحقيق إنجازات مستهدفة عبر كفاءات، لكن سيكون من الصعب انتقاؤها.