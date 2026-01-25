تحدث أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، عن كواليس تجديد عقده مع القلعة البيضاء، كاشفًا الدور المؤثر الذي لعبه قائد الفريق محمود عبد الرازق «شيكابالا» في قراره بالاستمرار.

وقال فتوح، في تصريحات عبر قناة «أون سبورت» مع الإعلامي سيف زاهر، إنه لم يضع أي ضغوط على إدارة النادي خلال مفاوضات التجديد، مؤكدًا:«لو الزمالك مش عايزني أمشي، لكني ما تعبتش النادي في موضوع التجديد خالص».

وأضاف لاعب الزمالك أن شيكابالا كان له تأثير كبير على قراره، موضحًا:«شيكابالا قالي مش حابب أشوف حد بعدي غيرك، وهو فاهم شخصيتي كويس، وبعتبره أحرف لاعب شوفته في حياتي».

وتابع فتوح حديثه مؤكدًا ثقته الكبيرة في قائد الفريق:«مش بعمل حساب لأي لاعب قد شيكابالا، حتى لو بيلعب في برشلونة وأنا مانشستر سيتي، لكن الاحتراف مش سكتي».