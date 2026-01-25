رد المهندس محمد إبراهيم المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على شكاوى مواطنين بشأن سرعة انتهاء باقات الإنترنت.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، إنه لا توجد أي مشكلة في الشبكة من بين الشركات التي تقدم هذه الخدمة للمواطنين.

وأضاف أن الجهاز تلقى شكاوى فردية من العملاء، مؤكدا أنه يتم فحص هذه الشكاوى، وأشار إلى أنه يتم حل الشكوى إذا اتضح أن هناك مشكلة ما لدى العميل، وفي حالة لم تكن هناك مشكلة يتم توضيح الأمر له باستقرار الخدمة دون أي مشكلات.

وأوضح أنّ الجهاز عمل على تحديث الشبكة بشكل كبير خلال آخر سنة، مشيرًا إلى أن أسلاك الفايبر تصل إلى معظم منازل المواطنين ما يساهم في تحسين الخدمة ما يؤدي استهلاك أكبر في باقة الإنترنت في بعض الأحيان.

ونوه بأن الاستهلاك السنوي للإنترنت يزيد بنحو 75%، ما يؤكد أن هناك تحديثًا في مستوى الشبكات التي تقدم الخدمة سواء الجيل الخامس للهاتف المحمول أو شبكات الألياف الضوئية الخاصة بالخطوط الأرضية.

غير أنه جدد التأكيد على أن هذا التطوير والتحسين يجعل الخدمة التي كانت تكفي المواطن شهرًا قد تستغرق وقتًا أقل، داعيًّا كل من لديه مشكلة في الباقة أن يتواصل مع الشركة التي تقدم لها الخدمة، وأكد أنه يتم متابعة هذه الشكاوى بكل أهمية.