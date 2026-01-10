الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته بقصف جوي ومدفعي على أنحاء متفرقة في قطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، مع تجدد قصفه الجوي والمدفعي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم السبت، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في المناطق الشرقية بمدينة غزة أطلقت نيران رشاشاتها شرق حي التفاح، بالتزامن مع إطلاق طيران الاحتلال المروحي "الأباتشي" النار شرق جباليا شمالا.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، كما تجدد إطلاق النار من الآليات الإسرائيلية شمال وغرب مدينة رفح، وشرق خان يونس جنوب القطاع.