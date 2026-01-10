ماسك يزعم أن منتقدي موقع إكس يريدون أي ذريعة لفرض الرقابة

زعم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن منتقدي موقع "إكس" "يريدون أي ذريعة للرقابة"، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه موقعه الإلكتروني خطر الإغلاق بسبب صور إباحية مزيفة وصور إساءة معاملة الأطفال.

وبدا "ماسك"، متحديا الليلة الماضية على الرغم من الاحتجاجات على تقارير تفيد بأن روبوت الدردشة الذكي "جروك"، التابع لشركة "إكس"، كان يصنع صورًا جنسية لأشخاص، من بينهم أطفال، بناء على طلب المستخدمين، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا)، اليوم السبت.

وأشار إلى مزاعم بأن برامج الذكاء الاصطناعي الأخرى أنشأت صورا غير جنسية لنساء يرتدين البكيني، ونشر على موقع "إكس"، قال: "إنهم يريدون أي ذريعة لفرض الرقابة".

وتركزت الانتقادات الموجهة إلى موقع "إكس" على إنتاج روبوت الدردشة الذكي "جروك" لصور إساءة معاملة الأطفال والتلاعب بصور النساء والفتيات الحقيقيات لإزالة ملابسهن.

من جانبه، قالت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ليز كيندال، إنها ستدعم هيئة تنظيم الاتصالات (أوفكوم)، إذا قررت حظر موقع "إكس"، بشكل فعال حال فشله في الامتثال لقوانين البلاد، قائلة إن التلاعب الجنسي بصور النساء والأطفال أمر "حقير وكريه".