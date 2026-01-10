تترقب الجماهير الإفريقية مواجهة نارية تجمع منتخب مصر بنظيره كوت ديفوار، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في ما يُعد «نهائيًا مبكرًا» للبطولة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب أدرار بمدينة أغادير، على أن يواجه الفائز منها نظيره من مباراة السنغال ومالي في نصف النهائي.

وواصل منتخب مصر مشواره بثبات بعد فوزه على بنين 3-1 في دور الـ16، وكان «الفراعنة» قد أنهوا مرحلة المجموعات متصدرين للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بعد تحقيق انتصارين على جنوب إفريقيا وزيمبابوي، والتعادل مع أنجولا بدون أهداف، قبل تجاوز عقبة بنين بثلاثية مقابل هدف في مباراة امتدت لشوطين إضافيين.

في المقابل، حجز منتخب كوت ديفوار مقعده في ربع النهائي بعد فوز كبير على بوركينا فاسو 3-0، في مباراة أظهر خلالها «الأفيال» توازنًا تكتيكيًا وقوة هجومية واضحة، ما يجعل اللقاء أمام مصر بمثابة «نهائي مبكر».

ويتصدر منتخب مصر قائمة الأكثر تتويجًا بلقب كأس الأمم الإفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون بـ5 ألقاب وغانا بـ4، فيما تُوجت كوت ديفوار بثلاث نسخ أعوام 1992 و2015 و2024، كما أن الفراعنة هم الأكثر مشاركة في البطولة بـ26 مشاركة مقابل 25 لمنافسهم الإيفواري و24 لغانا.

وإجمالًا، التقى المنتخبان 11 مرة في تاريخ أمم إفريقيا، فاز منتخب مصر في 7 مواجهات، فيما حسمت ركلات الترجيح ثلاث مباريات بعد التعادل، ليصبح إجمالي فوز مصر أمام كوت ديفوار 10 مرات، بينما فازت كوت ديفوار مرة واحدة فقط، وكانت آخر مواجهة بينهما في نسخة 2021 بدور الـ16، حيث انتصر الفراعنة بركلات الترجيح.

ويتصدر حسن الشاذلي قائمة هدافي مواجهات مصر وكوت ديفوار بـ4 أهداف، يليه عماد متعب وعمرو زكي ومحمد أبو تريكة برصيد هدفين لكل لاعب، فيما يعد الشاذلي أيضًا الهداف التاريخي لمصر في أمم إفريقيا بـ12 هدفًا، ثلثها في شباك الأفيال.

ومن جانبه، شدد حسام حسن على احترامه الكبير للأفيال، مؤكدًا أن طموح الفراعنة كبير وهو التتويج باللقب، قائلاً:"نحترم جميع المنتخبات، وعلى رأسها كوت ديفوار الذي يضم لاعبين كبار، ولدينا لاعبين متميزين وواثقون من قدرتهم على تجاوز دور الثمانية وإسعاد الجماهير ورفع اسم مصر عاليًا."

وأكد محمود تريزيجيه أن مواجهة كوت ديفوار بمثابة نهائي مبكر، قائلًا:"مباراة كوت ديفوار تمثل بالنسبة لنا نهائيًا مبكرًا في البطولة، نمتلك لاعبين كبار وقادرين على التأهل وإسعاد الشعب المصري، أفضل اللاعبين في العالم موجودون معنا، وأفضل اللاعبين الذين يلعبون في الدوري المصري هم أيضًا الأفضل في إفريقيا في مراكزهم، وجاهزون لتحقيق الفوز".

ويغيب عن المباراة محمد حمدي، ظهير أيسر منتخب مصر، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي أمام بنين، بينما يسابق محمود حسن «تريزيجيه» الزمن للحاق بالمباراة بعد إصابته بتمزق الأربطة، في حين عاد مهند لاشين للتدريبات الجماعية وأصبح جاهزًا للمشاركة.

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أحمد فتوح وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وحمدي فتحي في الدفاع، فيما يتواجد الثلاثي مروان عطية وإمام عاشور وأحمد مصطفى «زيزو» في وسط الملعب، أمامهما محمد صلاح وعمر مرموش في الهجوم.